الرئيس الفلسطينى يبحث مع وزير خارجية تركمانستان التعاون الثنائي

أشاد رئيس دولة فلسطين محمود عباس اليوم الاثنين بعلاقات الصداقة التى تربط الشعبين الفلسطينى والتركمانستانى، مؤكدا حرص القيادة الفلسطينية على تطوير العلاقات الثنائية لما فيه مصلحة الشعبين الصديقين.

جاء ذلك خلال استقبال عباس لنائب رئيس الوزراء، وزير خارجية تركمانستان رشيد ميريدوف والوفد المرافق له بمقر الرئاسة فى مدينة رام الله اليوم .

وسلم ميريدوف، الرئيس عباس رسالة خطية من نظيره التركمانساتني، تناولت العلاقات الثنائية، وأهمية تطويرها لمصلحة البلدين.

من جانبه أطلع عباس، وزير الخارجية التركمانى على آخر مستجدات الأوضاع فى الأراضى الفلسطينية ، كما أكد أهمية المؤتمر الدولى لعملية السلام الذى دعت إليه المبادرة الفرنسية، مشددا على ضرورة دعم المجتمع الدولى للمؤتمر وإنجاحه.

بدوره، أكد ميريدوف دعم بلاده للعملية السياسية القائمة على مبدأ حل الدولتين، وحرص تركمانستان على تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين.

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