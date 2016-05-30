أخبار عاجلة

فيديو| بكري: قطر وتركيا وبريطانيا دول تدعم الإرهاب.. واللي اختشوا ماتوا -
فيديو| خالد يوسف: مناهج الأزهر لم تنق حتى الآن.. لمصلحة من؟ -
اليوم.. نظر دعوى أجر حضانة ومسكن ابنة أحمد الفيشاوي -
"الجنايات" تفصل اليوم في التحفظ على أموال "جرانة" وأسرته -
بالصور.. محافظ البحيرة تتفقد مستشفى دمنهور ليلا -
فيديو.. نجيب جبرائيل: ندفن رؤوسنا في الرمال في كل عملية إرهابية -
كاتدرائية الإسكندرية: جنازة ضحايا المرقسية من دير مارمينا اليوم -
فيديو.. إسلام يطالب بعزل رجال الأزهر من مناصبهم: لم يقوموا بواجبهم -
مواجهات العشري والزمالك.. المتفوق العنيد في مواجهة الخواجة الجديد -
بالصور.. مدير أمن البحيرة يشيع جثامين شهداء «انفجار كنيسة مارمرقس» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

الرئيس الفلسطينى يبحث مع وزير خارجية تركمانستان التعاون الثنائي

Google+ Print
الرئيس الفلسطينى يبحث مع وزير خارجية تركمانستان التعاون الثنائي الرئيس الفلسطينى يبحث مع وزير خارجية تركمانستان التعاون الثنائي

أشاد رئيس دولة فلسطين محمود عباس اليوم الاثنين بعلاقات الصداقة التى تربط الشعبين الفلسطينى والتركمانستانى، مؤكدا حرص القيادة الفلسطينية على تطوير العلاقات الثنائية لما فيه مصلحة الشعبين الصديقين.

جاء ذلك خلال استقبال عباس لنائب رئيس الوزراء، وزير خارجية تركمانستان رشيد ميريدوف والوفد المرافق له بمقر الرئاسة فى مدينة رام الله اليوم .

وسلم ميريدوف، الرئيس عباس رسالة خطية من نظيره التركمانساتني، تناولت العلاقات الثنائية، وأهمية تطويرها لمصلحة البلدين.

من جانبه أطلع عباس، وزير الخارجية التركمانى على آخر مستجدات الأوضاع فى الأراضى الفلسطينية ، كما أكد أهمية المؤتمر الدولى لعملية السلام الذى دعت إليه المبادرة الفرنسية، مشددا على ضرورة دعم المجتمع الدولى للمؤتمر وإنجاحه.

بدوره، أكد ميريدوف دعم بلاده للعملية السياسية القائمة على مبدأ حل الدولتين، وحرص تركمانستان على تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365