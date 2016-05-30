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اخبار الصومال .. الصومال تقضى بسجن شخصين مدى الحياة فى تفجير طائرة

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اخبار الصومال .. الصومال تقضى بسجن شخصين مدى الحياة فى تفجير طائرة اخبار الصومال .. الصومال تقضى بسجن شخصين مدى الحياة فى تفجير طائرة
قال مسؤول كبير بالحكومة الصومالية اليوم الاثنين إن محكمة عسكرية أصدرت أحكاما بالسجن على عشرة أشخاص قالت إنهم ضالعون فى تفجير قنبلة أحدثت ثقبا فى جسم طائرة كانت متجهة إلى جيبوتى فى فبراير شباط.

وقال مسؤولون إن من يشتبه فى أنه المفجر الانتحارى سقط من الطائرة التابعة لخطوط دالو الجوية من ثقب بلغ اتساعه مترا فى جسم الطائرة عندما وقع الانفجار، وهبطت الطائرة اضطراريا فى العاصمة الصومالية مقديشو. وأعلنت حركة الشباب الصومالية المتشددة مسؤوليتها.

وقال مؤمن عبد الله نائب المدعى الخاص بقوات الأمن الوطنية إن من بين من حكم عليهم ضابط أمن وعضو فى حركة الشباب قام بتمويل الهجوم، وقال عبد الله لرويترز عبر الهاتف "حكمت المحكمة بالسجن مدى الحياة على عبد الولى محمد الذى كان رئيس قطاع الأمن فى الطيران المدنى وعريس حاشى الممول الذى حوكم غيابيا."

وأضاف "عريس حاشى هو عضو فى الشباب مول العملية"، وذكر أن ثمانية آخرين كانوا يعملون بالمطار حكم عليهم بالسجن لمدد تراوحت بين ستة أشهر وأربعة أعوام.
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