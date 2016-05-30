الفرنسية:أحكام بالسجن على 3 أفراد من آل الصباح بتهمة الإساءة لأمير الكويت

أصدرت محكمة كويتية الاثنين أحكاما بالسجن بحق ثلاثة أفراد من أسرة آل الصباح الحاكمة بتهمة الإساءة لأمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح عبر وسائل التواصل الاجتماعى والإنترنت.

وقضت الأحكام بسجن ثلاثة أفراد من آل الصباح، واثنين آخرين، لمدة خمسة أعوام، كما حكمت بالسجن عاما على شخص سادس، وعشرة أعوام على شخص سابع يحاكم غيابيا، ومن المحكوم عليهم الشيخ عذبى الفهد الصباح، إبن أخ أمير البلاد والرئيس السابق لجهاز أمن الدولة، والشقيق الأصغر لعضو اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولى لكرة القدم الشيخ أحمد فهد الأحمد الصباح، اضافة الى الشيخ خليفة على الصباح، رئيس تحرير صحيفة الوطن والقناة التابعة لها، واللتين اغلقتها السلطات بسبب مخالفتها الشروط المالية لقانون الشركات.

وبلغ عدد المتهمين 13 شخصا، بينهم ستة قضت المحكمة ببراءتهم من التهم التى شملت "العيب فى الذات الأميرية" عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعى وتطبيق "واتساب" للمحادثة الفورية عبر الهواتف الذكية، إضافة الى نشر أخبار كاذبة يتهمون فيها قضاة بتلقى رشى، ويمكن المحكومين استئناف الحكم ورفعه لاحقا الى محكمة التمييز التى تعد احكامها نهائية، ولا ينفذ المحكومون الاحكام حتى تصبح نهائية.

وسبق للسلطات الكويتية أن أوقفت ولاحقت عشرات الأشخاص بسبب تعليقات أدلوا بها عبر مواقع التواصل، خصوصا "تويتر". وشملت الاتهامات غالبا الاساءة للأمير، وانتقدت منظمة العفو الدولية مطلع السنة الجارية، القانون الجديد للجرائم الإلكترونية فى الكويت، معتبرة إنه "قمعي" ويحد من حرية التعبير، من خلال القيود التى يفرضها على حرية التعبير على الإنترنت، والعقوبات على انتقاد الحكومة والشخصيات الدينية أو القادة الأجانب.

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