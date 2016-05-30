أخبار سوريا اليوم.. أنقرة تعرض على واشنطن عملية فى سوريا دون أكراد

أخبار سوريا اليوم

أخبار سوريا اليوم

ركزت أخبار سوريا اليوم على مقتل 61 داعشيا خلال 6 أيام فى ريفى الرقة الشمالى والشمالى الغربى، وتناولت أخبار سوريا اليوم نفى الجيش السورى خبر تحطم مروحية له، كما عرضت تركيا على واشنطن عملية فى سوريا دون أكراد.>ذكر المرصد السورى لحقوق الإنسان فى بريطانيا أن 61 عنصرا إرهابيا من تنظيم داعش قتلوا خلال 6 أيام مع قوات سوريا الديمقراطية فى ريفى الرقة الشمالى والشمالى الغربى.>نفت الإدارة السياسية بوزارة الدفاع السورية خبر تحطم مروحية عسكرية جنوب مدينة دير الزور، وأوضح مصدر بفرع الإعلام فى اتصال هاتفى مع مراسلنا أن الخبر الذى أوردته فى وقت سابق وكالة "سبوتنيك" غير صحيح، وكانت وكالة "سبوتنيك" قد نقلت عن مصدر ميدانى سورى تأكيده تحطم مروحية سورية جنوب مدينة دير الزور شرق سوريا بسبب عطل فنى، ما أسفر عن مقتل قائدها ومساعده.

افتتح فى قاعدة حميميم الجوية بريف اللاذقية بسوريا مركز ترفيه وثقافة للعسكريين الروس المشاركين فى العملية ضد الإرهابيين، وتم تجهيز المركز بخيمتين كبيرتين، ويضم المركز ناديا يتسع لـ500 مقعد وقاعة معارض تستضيف فى الوقت الحالى معرضا للوحات فنانين روس وسوريين.

صرح وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، الأحد 29 مايو، بأن أنقرة تعرض على واشنطن القيام بعملية خاصة مشتركة فى سوريا بدون قوات كردية، وقال جاوش أوغلو: "ما نتحدث بشأنه مع الأمريكيين هو إغلاق جيب منبج فى أقرب وقت ممكن (...) وفتح جبهة ثانية"، فى إشارة إلى منطقة يسيطر عليها تنظيم "داعش" فى محافظة حلب شمال سوريا.

موضوعات متعلقة..

- المرصد: مقتل 61 عنصرا من داعش خلال معارك مع قوات سوريا الديمقراطية

>