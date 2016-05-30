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عضو المجلس الرئاسى الليبى يطالب بتفعيل قوات خاصة لحماية الجنوب

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عضو المجلس الرئاسى الليبى يطالب بتفعيل قوات خاصة لحماية الجنوب عضو المجلس الرئاسى الليبى يطالب بتفعيل قوات خاصة لحماية الجنوب

طالب نائب رئيس المجلس الرئاسى الليبى موسى الكونى ، بتفعيل قوات خاصة لحماية الجنوب و تأمين الحدود الجنوبية ،داعيا إلى ضرورة التفكير أيضًا فى تشكيل قوات ليبية لحفظ السلام، يكون من شأنها الفصل فى النزاعات.

وقال الكونى -فى كلمة له فى افتتاح أعمال الجلسة الافتتاحية للمائدة المستديرة لبحث مشاكل الجنوب الليبى - إنه يجب أن يكون أفراد هذه القوّة من كافة مكونات الجنوب فهذه القوات فى رأينا ستكون صِمَام الأمان الذى سيسمح بتحقيق آفاق التنمية المستدامة الضرورية لتمكين سياسات الاستقرار والأمن والمصالحة الوطنية.

وأوضح أن الجنوب لعب دور المُصالح والمُقرب بين مختلف مناطق ليبيا، وبين مختلف التوجهات السياسية، وبادر باقتراح العديد من الحلول لإشكاليات عدة، كادت أن تعرقل سير العملية الديمقراطية فى ليبيا.

كما لفت إلى أن التضاربات والنزاعات التى شهدتها المناطق الليبية الأخرى فى الفترة الأخيرة، سرعان ما انعكست بظلالها على الجنوب، الذى أخذ يشهد بدوره نزاعات مشابهة وصفها بـ “الغريبة عن ثقافة الجنوب المسالم والمتلاحم.
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