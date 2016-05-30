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أخبار الأردن اليوم.. تعاون أردنى روسى لإنشاء محطة نووية

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أخبار الأردن اليوم.. تعاون أردنى روسى لإنشاء محطة نووية أخبار الأردن اليوم.. تعاون أردنى روسى لإنشاء محطة نووية
ركزت أخبار الأردن على زيارة رئيس مجلس الأعيان الأردنى فيصل الفايز، محطة لينينجراد للطاقة النووية فى لينينجراد، حيث تتعاون الأردن مع روسيا لإنشاء محطة نووية، كما تناولت أخبار الأردن اليوم، مراسم سحب قرعة بطولة كأس العالم للسيدات.

أخبار الأردن اليوم


>زار رئيس مجلس الأعيان الأردنى فيصل الفايز، أمس، محطة لينينجراد للطاقة النووية فى لينينجراد، خلال زيارته الرسمية الحالية إلى روسيا، بدعوة من رئيس المجلس الاتحادى الروسى فالنتينا ماتفيينكو.

وخلال الزيارة كشف الفايز عن عمل الأردن فى الوقت الحالى على إنشاء محطة لإنتاج الطاقة النووية السلمية، بالاستعانة بالخبرات الروسية، حيث تم توقيع اتفاقية إطار أولية مع إحدى الشركات الروسية، بهذا الخصوص، وذلك وفقا لما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية.

أخبار الأردن اليوم


>تحتضن العاصمة الأردنية "عمان"، اليوم الاثنين، مراسم سحب قرعة بطولة كأس العالم للسيدات تحت 17 عاماً، وذلك بمشاركة 16 منتخباً، يتم تقسيمهم إلى 4 مجموعات، تصنيف المنتخبات المشاركة فى مونديال الناشئات جاء كالتالى، الأردن واليابان وألمانيا وكوريا الشمالية فى التصنيف الأول، ونيجيريا وأسبانيا وفنزويلا وغانا فى التصنيف الثانى، وكندا والولايات المتحدة والمكسيك والبرازيل فى التصنيف الثالث، ونيوزيلندا وإنجلترا وباراجواى والكاميرون بالتصنيف الرابع، وتُقام بطولة كأس العالم للسيدات تحت 17 عاماً، فى ثلاث مدن أردنية هى عمان وإربد والزرقاء من 30 سبتمبر حتى 21 أكتوبر المقبلين.

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