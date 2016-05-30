القومى للمرأة يدين وفاة فتاة جراء عملية ختان بالسويس ويطالب الدولة بإجراءات رادعة

أدان المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى ، الجريمة البشعة التى راحت ضحيتها فتاه فى السابعة عشر من عمرها نتيجه اجراء عملية ختان لها بمحافظة السويس.إعلان - Ads إعلان - Ads
>
وطالب المجلس فى بيان له، بضرورة انفاذ القانون وتوقيع أقصى العقوبة على جميع من تسبب فى هذا الحادث الاليم الذى ، راحت ضحيته فتاه فى مقتبل عمرها ، مطالبا جميع مؤسسات الدولة المعنيه بأداء دورها لمحو هذه العادة البشعه من ذاكرة المجتمع، مؤكدا اهمية دور المؤسسات الدينيه بنشر التوعية بأن هذه العادة لا علاقه لها بالدين .
كما طالب المجلس وزارة الصحة ، ونقابه الاطباء بضرورة إتخاذ الإجراءات الصارمة، لردع أى طبيب يخالف ضميره ومهنته بإجراء مثل تلك العمليات الاجرامية التى يعاقبةعليها القانون .
ووجه المجلس رسالة لكل الآباء و الأمهات بضرورة حماية بناتهن وعدم إجراء مثل تلك العمليات التي ثبت طبيا وعلميا خطورتها علي الإناث.لأربعاء ..القومى للمرأة يطلق مؤتمر "المرأة والمجالس المحلية" بمشاركة 3 وزراء
>