القومى للمرأة يدين وفاة فتاة جراء عملية ختان بالسويس ويطالب الدولة بإجراءات رادعة

أدان المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى ، الجريمة البشعة التى راحت ضحيتها فتاه فى السابعة عشر من عمرها نتيجه اجراء عملية ختان لها بمحافظة السويس.

وطالب المجلس فى بيان له، بضرورة انفاذ القانون وتوقيع أقصى العقوبة على جميع من تسبب فى هذا الحادث الاليم الذى ، راحت ضحيته فتاه فى مقتبل عمرها ، مطالبا جميع مؤسسات الدولة المعنيه بأداء دورها لمحو هذه العادة البشعه من ذاكرة المجتمع، مؤكدا اهمية دور المؤسسات الدينيه بنشر التوعية بأن هذه العادة لا علاقه لها بالدين .

كما طالب المجلس وزارة الصحة ، ونقابه الاطباء بضرورة إتخاذ الإجراءات الصارمة، لردع أى طبيب يخالف ضميره ومهنته بإجراء مثل تلك العمليات الاجرامية التى يعاقبةعليها القانون .

ووجه المجلس رسالة لكل الآباء و الأمهات بضرورة حماية بناتهن وعدم إجراء مثل تلك العمليات التي ثبت طبيا وعلميا خطورتها علي الإناث.

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