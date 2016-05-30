صرف 600 جنيه للعاملين فى مطار القاهرة بمناسبة شهر رمضان

وزير الطيران: صرف مكافأة مالية للعاملين بالقطاع..ويجدد عزاءه لضحايا الطائرة

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قرر المهندس محمد سعيد محروس، رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوى، صرف 600 جنيه للعاملين بالشركة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، على أن يبدأ الصرف بدءًا من غد الثلاثاء.>وتقدم رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوى، في بيان له بالتهنئة لكافة العاملين بالشركة، وطالبهم ببذل المزيد من الجهد للحفاظ علي مستوي الخدمة المقدمة للركاب.