صرف 600 جنيه للعاملين فى مطار القاهرة بمناسبة شهر رمضان

قرر المهندس محمد سعيد محروس، رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوى، صرف 600 جنيه للعاملين بالشركة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، على أن يبدأ الصرف بدءًا من غد الثلاثاء.إعلان - Ads إعلان - Ads
>وتقدم رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوى، في بيان له بالتهنئة لكافة العاملين بالشركة، وطالبهم ببذل المزيد من الجهد للحفاظ علي مستوي الخدمة المقدمة للركاب.
>وزير الطيران: صرف مكافأة مالية للعاملين بالقطاع..ويجدد عزاءه لضحايا الطائرة
>
>وتقدم رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوى، في بيان له بالتهنئة لكافة العاملين بالشركة، وطالبهم ببذل المزيد من الجهد للحفاظ علي مستوي الخدمة المقدمة للركاب.
>وزير الطيران: صرف مكافأة مالية للعاملين بالقطاع..ويجدد عزاءه لضحايا الطائرة
>