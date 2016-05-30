القوى العاملة: عرض المواطن المصرى المعتدى عليه بالكويت علي النيابة

>أكد محمد سعفان ، وزير القوى العاملة ، أنه تم عرض أشرف أبو اليمين ، المواطن المصرى الذى تم الاعتداء عليه بالضرب وتصويره عاريا ، على نيابة الكويت، للإستماع الى أقواله .

وقال سعفان ، فى بيان صحفى ، أنه تلقى تقرير من المستشار العمالى بالسفارة المصرية بالكويت ، أكد فيه أنه يتابع على مدار الساعة التحقيقات، لمعرفة كافة التفاصيل المتعلقة بهذا الاعتداء المشين ، لحفظ حق المواطن المصري، مشددا على أن الدولة لن تتخلى عن حق العامل المصرى وسنتبع القانون والقضاء للحصول على حقه، لأننا ولا تقبل بأي شكل من الأشكال إهانة أي مصري يعمل في الخارج.

وأشار سعفان، الى أن العلاقات المصرية الكويتية علاقات قوية متينة، وتزداد قوة يوما بعد يوم، ولا يمكن أن يوثر أى حادث عابر علي العلاقات بين البلدين ، مشيرا إلي أن هذه العلاقات وثيقة تماما بين الدولتين والشعبين الشقيقين .

وفى السياق ذاته أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية الكويتية ، العميد عادل الحشاش، أن المدعو محمد عويس عبد القوى مبروك احتفظ بالفيديو المصور منذ عام ونصف العام لدية للابتزاز، وكانت توجد خلافات مالية بينه وبين الكفيل المتهم بالاعتداء على عبد الله محمد عبيد الشمرى فقام بنشره نكاية فيه.

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