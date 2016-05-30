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نهائى أبطال أوروبا يحدث ثورة على "فيس بوك" بـ74 مليون متفاعل

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نهائى أبطال أوروبا يحدث ثورة على "فيس بوك" بـ74 مليون متفاعل نهائى أبطال أوروبا يحدث ثورة على "فيس بوك" بـ74 مليون متفاعل
أحدثت مباراة نهائى دورى أبطال أوروبا بين ريال مدريد وأتلتيكو والتى أقيمت، أول أمس السبت، على ملعب "السان سيرو" بمدينة ميلانو الإيطالية، ثورة على مواقع التواصل الاجتماعى نظرًا للشعبية الكبيرة لتلك المنافسة الهامة على مستوى العالم.

ووفقًا لصحيفة "أس" الإسبانية فإن إدارة موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" أكدت أن 27 مليون شخص تحدثوا عن نهائى دورى الأبطال كما تفاعل 74 مليون شخص مع المباراة النهائية بنشر بوستات وصور أثناء المباراة.

كان ريال مدريد قد تغلب فى مباراة النهائى على حساب جاره أتلتيكو (5-3) بركلات الترجيح ليتوج باللقب الـ11 فى تاريخ المسابقة الأوروبية.


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