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بالصور.. لجنة مكافحة الفساد بمطروح تنظم دورة تدريبية للعاملين بالمحافظة

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بالصور.. لجنة مكافحة الفساد بمطروح تنظم دورة تدريبية للعاملين بالمحافظة بالصور.. لجنة مكافحة الفساد بمطروح تنظم دورة تدريبية للعاملين بالمحافظة
نظمت اللجنة التنفيذية لمكافحة الفساد بمحافظة مطروح، برئاسة رئيس اللجنة المهندس إبراهيم الحفيان وحضور أعضاء اللجنة، دورة تدريبية بالقاعة الصغرى بديوان عام المحافظة، حول نشر إجراءات قيم النزاهة والشفافية والتوعية بمخاطر الفساد وسبل منعه.

وأكد رئيس اللجنة أن الدورة التدريبية تضمن عرض عدة محاور على القيادات والعاملين المشاركين بالدورة، من بينها الإطار القانونى لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ومكونات الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وسيكولوجية الفساد الإدارى وسبل الوقاية من الفساد والحوكمة والرقابة الوقائية واتجاهات الإدارة الحديثة فى مواجهة الفساد ومدونة السلوك الوظيفى للعاملين والمسئولية التأديبية للموظف العام وقانون تعارض المصالح.

من جانبه أكد محافظ مطروح، أن الدورة التدريبية الخاصة بنشر إجراءات قيم النزاهة والشفافية والتوعية بمخاطر الفساد وسبل منعه تعد من أهم الوسائل التدريبية لقيادات المحافظة والعاملين بها، لمكافحة الفساد خلال أداء الدور المنوط بهم.

وطالب المحافظ باستمرار عقد الدورات التدريبية للعاملين، بجميع المصالح الحكومية بنطاق المحافظة، وأضاف أنه يتم توفير مناخ جيد للعاملين بالمحافظة، لكى ينعكس ذلك على الارتقاء بأداء الموظف فى تقديم أفضل خدمة للمواطنين.

لجنة مكافحة الفساد بمطروح تنظم دورة تدريبية للعاملين بالمحافظة (1)

لجنة مكافحة الفساد بمطروح تنظم دورة تدريبية للعاملين بالمحافظة (2)

لجنة مكافحة الفساد بمطروح تنظم دورة تدريبية للعاملين بالمحافظة (3)

لجنة مكافحة الفساد بمطروح تنظم دورة تدريبية للعاملين بالمحافظة (4)

لجنة مكافحة الفساد بمطروح تنظم دورة تدريبية للعاملين بالمحافظة (5)

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