خطة عمل لطلاب المدارس ببورسعيد بجمعيتى أصدقاء الشاطىء والشرطة مقابل مكافأة شهرية

أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أن هناك خطة عمل لطلاب المدارس أثناء العطلة الصيفية تتضمن الانضمام لجمعيتى أصدقاء الشرطة والشاطئ مقابل مكافأة شهرية طوال الإجازة الصيفية .

جاء ذلك خلال استقباله للطلاب المتميزين بمدرسة الشهيد أحمد البرعى الصناعية قسم الكهرباء بمكتبه بديوان عام المحافظة .

وقال الغضبان:" إننا نعمل سويا للارتقاء بمستوى جودة التعليم الفنى والتدريب المهنى بكافة القطاعات لتأهيل الطلاب لسوق العمل بالمشروعات التنموية شرق بورسعيد".

وأكد المحافظ أهمية السعى المستمر لتطوير التعليم الفنى ليتواكب مع ما تشهده منطقة شرق بورسعيد من مشروعات عملاقة تحتاج لفنيين مؤهلين فى مختلف المهن، التى يتم توفيرها من خلال التدريبات التى تهدف إلى اكتساب المهارات الفنية تمهيدا للدفع بهم بمشروعات محور تنمية قناة السويس .

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