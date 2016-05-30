أخبار عاجلة

فيديو| بكري: قطر وتركيا وبريطانيا دول تدعم الإرهاب.. واللي اختشوا ماتوا -
فيديو| خالد يوسف: مناهج الأزهر لم تنق حتى الآن.. لمصلحة من؟ -
اليوم.. نظر دعوى أجر حضانة ومسكن ابنة أحمد الفيشاوي -
"الجنايات" تفصل اليوم في التحفظ على أموال "جرانة" وأسرته -
بالصور.. محافظ البحيرة تتفقد مستشفى دمنهور ليلا -
فيديو.. نجيب جبرائيل: ندفن رؤوسنا في الرمال في كل عملية إرهابية -
كاتدرائية الإسكندرية: جنازة ضحايا المرقسية من دير مارمينا اليوم -
فيديو.. إسلام يطالب بعزل رجال الأزهر من مناصبهم: لم يقوموا بواجبهم -
مواجهات العشري والزمالك.. المتفوق العنيد في مواجهة الخواجة الجديد -
بالصور.. مدير أمن البحيرة يشيع جثامين شهداء «انفجار كنيسة مارمرقس» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

خطة عمل لطلاب المدارس ببورسعيد بجمعيتى أصدقاء الشاطىء والشرطة مقابل مكافأة شهرية

Google+ Print
خطة عمل لطلاب المدارس ببورسعيد بجمعيتى أصدقاء الشاطىء والشرطة مقابل مكافأة شهرية خطة عمل لطلاب المدارس ببورسعيد بجمعيتى أصدقاء الشاطىء والشرطة مقابل مكافأة شهرية
أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أن هناك خطة عمل لطلاب المدارس أثناء العطلة الصيفية تتضمن الانضمام لجمعيتى أصدقاء الشرطة والشاطئ مقابل مكافأة شهرية طوال الإجازة الصيفية .

جاء ذلك خلال استقباله للطلاب المتميزين بمدرسة الشهيد أحمد البرعى الصناعية قسم الكهرباء بمكتبه بديوان عام المحافظة .

وقال الغضبان:" إننا نعمل سويا للارتقاء بمستوى جودة التعليم الفنى والتدريب المهنى بكافة القطاعات لتأهيل الطلاب لسوق العمل بالمشروعات التنموية شرق بورسعيد".

وأكد المحافظ أهمية السعى المستمر لتطوير التعليم الفنى ليتواكب مع ما تشهده منطقة شرق بورسعيد من مشروعات عملاقة تحتاج لفنيين مؤهلين فى مختلف المهن، التى يتم توفيرها من خلال التدريبات التى تهدف إلى اكتساب المهارات الفنية تمهيدا للدفع بهم بمشروعات محور تنمية قناة السويس .


>- محافظ بورسعيد يلتقى طلاب المدارس الكاثوليكية بمحافظتى الإسكندرية والبحيرة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365