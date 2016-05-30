غرف عمليات لمتابعة توفر المياه والوقود طوال شهر رمضان بالوادى الجديد

أصدر اللواء محمود عشماوى، محافظ الوادى الجديد، اليوم الاثنين، توجيهات مشددة لرؤساء المراكز الإدارية الخمسة بضرورة توافر مياه الشرب النقية بالمساجد والمنازل طوال فترة شهر رمضان المعظم وتشكيل غرف عمليات برئاسة كل مركز ومدينة على مستوى المحافظة، وتشكيل فرق صيانة فنية، لمواجهة أى طوارئ تحدث خلال شهر رمضان المعظم، تخص مرفق مياه الشرب.

وقال عشماوى إنه تم التنبيه على مدير مديرية التموين والجهات المعنية، بضرورة متابعة الأرصدة اليومية من الوقود، لضمان توافر المواد البترولية، طوال الشهر الفضيل، مع التشديد على توافر السولار، خاصة بمركز الفرافرة، لتشغيل محطة توليد الكهرباء، التى يعتمد عليها المركز وقراه، نظراً لعدم توصيل تيار الشبكة الكهربائية الموحدة لواحة الفرافرة.

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