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بالصور.. العرض الخاص للمسلسل الرمضاني نيلي وشريهان

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العرض الخاص للمسلسل

العرض الخاص للمسلسل

 

رصدت عدسة وكالة أونا للأنباء العرض الخاص للمسلسل الرمضاني “نيللي و شريهان” مساء أمس الأحد، بسينما داندي مول بطريق أسكندرية الصحراوي.

في سابقة الأولي في تاريخ الدرما ينظم عرض درامي العربية و المصرية قررت شركة بروموميديا وشركة روزمانا المنتجتان للمسلسل إقامة عرض خاص للمسلسل الرمضاني، حيث أنه تم عرض الحلقة الأولي من السلسل وبعض مشاهد من أجزاءه والأغاني التي يشارك بها ضيوف الشرف.

وقد شهد الحفل حضور أبطال المسلسل من بينهم دنيا سمير غانم وأيمي سمير غانم ومحمد سلام و مصطفى خاطر، والمنتجين أيهاب طلعت وهشام جمال، والكاتب مصطفي سقر كما حضر العرض كضيف شرف الإعلامي رامي رضوان زوج الفنانة دنيا غانم والفنانه أسعاد يونس.

مسلسل نيللي وشريهان هو مسلسل كوميدي غنائي يعرض علي قناة الحياة بطوله النجوم دنيا سمير غانم و أيمي سمير غانم و محمود الجندي و سلوي خطاب وبيومي فؤاد ومحمد سلام و مصطفي خاطر، تأليف مصطفي سقر ومحمد عزالدين وكريم يوسف، أخراج أحمد الجندي، تأليف أمير طعيمه، أنتاج أيهاب طلعت وهشام جمال.

المراسل : عمر عبدالناصر

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