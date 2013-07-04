أهالي شهداء مطروح يتسلمون الجثث.. ويؤكدون: لنا "كلام آخر" مع المنطقة الغربية العسكرية

كتب : محمد بخات منذ 54 دقيقة

تسلم أهالي شهداء أحداث ثورة 30 يونيو بمطروح جثث أبنائهم من المستشفيات، وانصرفو في هدوء دون تعقيب سوى أن لهم "كلام آخر" مع قائد المنطقة الغربية العسكرية.

وكان بيان رسمي صدر من مديرية أمن مطروح، أوضح أنه ورد لقسم شرطة مطروح بيانا من مستشفى مطروح العسكري، يفيد دخول اثنين من جنود جنود القوات المسلحة قتلى، وآخر مصاب بادعاء طلق ناري، إثر إطلاق مجهولين أعيرة نارية على الجيش بعد البيان أمس وإلقاء الحجارة.

واستلم مستشفى مطروح العام جثث ثلاثة قتلى، هم كمال علي توفيق (21 عاما - يقيم بالمثاني بمطروح) مصابا بطلق ناري بالصدر جثة هامدة، ومحمود السيد حسن درويش (30 عاما - يقيم بعزبة العجارمة بمطروح) جثة هامدة، وعادل خميس سعد (22 عاما - يقيم بالسنوسية بمطروح) جثة هامدة ادعاء طلق ناري، ليكون إجمالي الشهداء خمسة، بينهم جثتان مجهولتان الهوية.