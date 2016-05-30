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أطعمة تفيد طفلك في حال نقص لديه الزنك

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الإثنين 30-05-2016 17:31

هذا المعدن تحديداً يؤدي لتأخر نمو الأطفال، كما أنه يؤثر على الحواس لديهم، شيماء حمودة؛ دكتورة في التغذية، تدلك على أهم الأغذية التي يتوافر فيها الزنك.

أعراضه
1 - ظهور مشاكل الجلد المحيطة بالفم لديهم.
2 - ظهور البثور حول الفم بما يعرف عامياً بـ"الحمو".
3 - تشوهات في نمو عظام الطفل.

ولذلك يجب أن تقدم له في الأطعمة التالية:
- يكثر من المكسرات، ولذلك على الأم طحنها وإضافتها مثلا للمهلبية والأرز بالحليب والكاسترد؛ ليقبلها الطفل في حال عدم وجود أسنان له.
- يوجد الزنك في اللحوم الحمراء وخاصة لحوم الخراف، وتقدم اللحوم للطفل مسلوقة جيداً بعد سن السنة.
- يوجد الزنك في الكاكاو والشوكولاتة، ويمكن تقديمها للطعام كشراب ومضافة لأصناف الكيك والحلوى.

لا تفوتي قراءة تفاصيل عن"نقص الفيتامينات لدى طفلك" ومواضيع أخرى عن الحمل والحوامل في العدد 37 من "سيدتي" وطفلك في الأسواق

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