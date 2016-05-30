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رئيس نيابة أول أكتوبر: استدعينا شوبير والطيب ولم يمثلا أمامنا حتى الآن

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رئيس نيابة أول أكتوبر: استدعينا شوبير والطيب ولم يمثلا أمامنا حتى الآن رئيس نيابة أول أكتوبر: استدعينا شوبير والطيب ولم يمثلا أمامنا حتى الآن
قال المستشار أحمد حامد رئيس نيابة أول أكتوبر، إنه تم استدعاء كل من الإعلامى أحمد شوبير، ورئيس تحرير برنامجه وليد عبد السلام، والمعلق الرياضى أحمد الطيب، منذ مساء أمس الأحد، للتحقيق معهم فى الاتهامات المتبادلة بينهم، تحت إشراف المستشار ياسر التلاوى، المحامى العام الأول لنيابات جنوب الجيزة.

وأكد رئيس نيابة أول أكتوبر، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنهم لم يمثلوا أمام النيابة حتى الآن. وكانت النيابة قد طالبت إدارة قناة دريم الفضائية بتفريغ "سى دى" الحلقة لبيان محتواها وتقديمها للنيابة.

يذكر أن الإعلامى أحمد شوبير، دخل فى "خناقة" مع المعلق الرياضى أحمد الطيب، خلال حوارهما ببرنامج "العاشرة مساءً"، ووصل الأمر إلى اشتباكهما بالأيدى ليضطر مقدم البرنامج إلى الخروج لفاصل.

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