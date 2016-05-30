مدير البحث الجنائى بالمنيا: لم نقبض على ضباط فى أحداث الكرم لأنهم لم يقصروا

قال محمود عفيفي مدير البحث الجنائي بمديرية أمن المنيا، إنه لم يتم القبض على ضباط أو أفراد شرطة في واقعة قرية الكرم، التابعة لأبوقرقاص.

وأضاف عفيفى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن الأجهزة الأمنية بالمنيا لم تقصر فى حفظ الأمن، وكانت القوات متواجدة داخل القرية فور الإبلاغ عن الواقعة وحتى الآن.

كان المستشار مجدى العجاتي، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، قال إن مديرية أمن المنيا ألقت القبض على الضباط وأمناء الشرطة الذين تجاهلوا البلاغ المقدم قبل الأحداث التى شهدتها قرية الكرم بمحافظة المنيا.

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