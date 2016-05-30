تحالف سوري يشن هجومًا ضد «داعش» في الرقة

قال المرصد السوري، اليوم الاثنين، إن تحالفًا لفصائل سورية، يوسع نطاق هجومه ضد تنظيم “داعش” قرب معقله الرئيسي في مدينة الرقة، مستهدفًا منطقة يسيطر فيها التنظيم على قاعدة جوية غير مستخدمة.

وشنت قوات سوريا الديمقراطية، وهي تحالف يتضمن وحدات حماية الشعب الكردية، هجومًا على مناطق يسيطر عليها تنظيم “داعش” شمالي الرقة الأسبوع الماضي، وقالت القوات إن المدينة نفسها ليست هدفا للهجوم الحالي.

وفي إطار توسع العملية تستهدف القوات الآن منطقة الطبقة التي يسيطر عليها التنظيم والتي تقع على بعد نحو 60 كيلومترا غربي مدينة الرقة، وانتزع التنظيم السيطرة على قاعدة الطبقة الجوية من قوات الحكومة في 2014، في ذروة توسعه السريع في العراق وسوريا، وأسفر الهجوم آنذاك عن مقتل عشرات الجنود السوريين هناك.

وتتقدم قوات سوريا الديمقراطية صوب الطبقة من عين عيسى، وهي بلدة تسيطر عليها القوات وتقع على بعد نحو 70 كيلومترا إلى الشمال الشرقي.

وقال المرصد إن الطبقة ستكون هدفا عسكريا صعبا لأن تنظيم “داعش” يخزن كميات كبيرة من الأسلحة هناك.