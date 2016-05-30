القوات العراقية تحرر مدينة الصقلاوية بالفلوجة وتدمر الخطوط الدفاعية لداعش

تمكنت القوات العراقية المشتركة، الاثنين، من تحرير مدينة "الصقلاوية" شمال غربى الفلوجة بمحافظة الأنبار وانتزعت السيطرة عليها من قبضة مسلحى تنظيم داعش الإرهابى.

وذكرت خلية الاعلام الحربى بقيادة العمليات المشتركة أن قوات الشرطة الاتحادية مدعومة بالحشد الشعبى دخلت مركز ناحية الصقلاوية ورفعت العلم العراقى فوق مركز المدينة.

ودمر طيران التحالف الدولى سيارة مزودة برشاش أحادى شمالى ‫ناحية الصقلاوية‬، وموقعين للإرهابيين بالقرب من جسر التفاحة وقتلت من كانوا فيه.

وقال المتحدث باسم جهاز مكافحة الإرهاب صباح النعمان أن قوات"مكافحة الارهاب" بمساندة الطيران تمكنت من تدمير الخطوط الدفاعية لداعش بالمحور الجنوبى للفلوجة وان مسلحى التنظيم فروا باتجاه مركز المدينة، مؤكدا أن المعركة مع داعش فى الفلوجة ستحسم وفق المخطط لها وفى أسرع وقت ممكن.

وأشار النعمان، فى تصريح صحفى، إلى أن مكافحة الإرهاب تمتلك معلومات تفصيلية عن مواقع داعش وأماكن تواجد العوائل وسيتم تجنيب المدنيين أخطار المعركة مع داعش، لافتا إلى أن الأولوية القصوى للقوات هى إخلاء المدنيين قبل القضاء على مسلحى تنظيم داعش.

>