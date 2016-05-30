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السجن 15 عاما لأمريكى متهم بالاحتيال فى الإمارات

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السجن 15 عاما لأمريكى متهم بالاحتيال فى الإمارات السجن 15 عاما لأمريكى متهم بالاحتيال فى الإمارات
قضت محكمة فى دبى بالسجن 15 عاما على رجل اعمال أمريكى بتهمة استغلال السلطة والاحتيال، بحسب ما أفادت صحيفة محلية الاثنين.

وأوردت صحيفة "خليج تايمز" الصادرة بالإنجليزية عبر موقعها الإلكترونى أن الرئيس التنفيذى السابق لشركة "ديار العقارية" زاك شاهين (51 عاما)، واثنين آخرين لم تسمهمها، حكم على كل منهم بالسجن 15 عاما، إضافة إلى غرامة مالية والطرد من الإمارات بعد تنفيذ مدة الحكم.

وأوضحت أن شاهين الذى اوقف عام 2008 ووجهت اليه الاتهامات بعد ذلك بعام، "أساء استغلال السلطة وارتكب مخالفات عدة واحتيالا".

وبحسب تفاصيل القضية، قام شاهين خلال نوفمبر 2007 "باساءة استغلال سلطته ورفع إلى رئيس مجلس الإدارة دراسة جدوى اقتصادية مضللة لشراء عقار فى هيوستن بولاية تكساس، ما كبد "ديار" خسائر بلغت 56,3 ملايين درهم (زهاء 15 مليون دولار)".

وأوضحت الصحيفة أن خمسة موظفين آخرين فى "ديار" تمت تبرئتهم.
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