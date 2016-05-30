أخبار عاجلة

فيديو| بكري: قطر وتركيا وبريطانيا دول تدعم الإرهاب.. واللي اختشوا ماتوا -
فيديو| خالد يوسف: مناهج الأزهر لم تنق حتى الآن.. لمصلحة من؟ -
اليوم.. نظر دعوى أجر حضانة ومسكن ابنة أحمد الفيشاوي -
"الجنايات" تفصل اليوم في التحفظ على أموال "جرانة" وأسرته -
بالصور.. محافظ البحيرة تتفقد مستشفى دمنهور ليلا -
فيديو.. نجيب جبرائيل: ندفن رؤوسنا في الرمال في كل عملية إرهابية -
كاتدرائية الإسكندرية: جنازة ضحايا المرقسية من دير مارمينا اليوم -
فيديو.. إسلام يطالب بعزل رجال الأزهر من مناصبهم: لم يقوموا بواجبهم -
مواجهات العشري والزمالك.. المتفوق العنيد في مواجهة الخواجة الجديد -
بالصور.. مدير أمن البحيرة يشيع جثامين شهداء «انفجار كنيسة مارمرقس» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

سفارة مصر بالكويت تواصل متابعة تحقيقات الاعتداء على مواطن بالكويت

Google+ Print
سفارة مصر بالكويت تواصل متابعة تحقيقات الاعتداء على مواطن بالكويت سفارة مصر بالكويت تواصل متابعة تحقيقات الاعتداء على مواطن بالكويت
قال مصدر بوزارة الخارجية إن السفارة المصرية بالكويت مستمره لليوم الثانى على التوالى فى متابعة تطورات قضية الإعتداء الوحشى على المواطن المصرى بالكويت، وتتابع التحقيقات التى تقوم بها السلطات الكويتية ضد الجناه لحين انتهاء الإجراءات القانونية ضدهم، لافتا الى أن وزارة الخارجية ستعلن عن المستجدات فى حينه.

وأشار المصدر إلى أن وزارة الخارجية تحركت فور نشر الفيديو فى حى أن الشخص الذى تعرض للاعتداء لم يتقدم هو أو أى طرف من أقاربه أو معارفه بشكوى إلى القنصلية المصرية فى الكويت أو وزارة الخارجية، وأن السفارة المصرية تحركت فورا وقامت بالتنسيق مع السلطات الكويتية فى ضوء خدمة القنصلية لمواطن مصرى يحتاج إلى المساعدة قبل أن تعلن السلطات الكويتية القبض على المتهمين بالحادث.

وشدد المصدر على أهمية تواصل المواطن المصرى المعتدى عليه مع السفارة، وأن إجراءات التعويض عقب الإجراءات القانونية، لافتا إلى أن السفارة ستدعمه اذا قرر المضى فى الطريق القانونى للحصول على التعويض المناسب فى هذا الحادث الذى تعرض له فى الكويت.

وكانت داخلية الكويت ذكرت فى بيان أمس أنها تمكنت من القاء القبض على المتهم على عبدالله الشمرى مواليد 1976 من فئة المقيمين بصورة غير قانونية الذى ظهر فى الفيديو الذى انتشر على مواقع التواصل الاجتماعى وهو يقوم بالاعتداء بالضرب والتلفظ بألفاظ نابية وامتهان لإنسانية المعتدى عليه اشرف أبو اليمين جابر سويلم مصرى الجنسية مواليد 1981 .

وأوضحت أن حيثيات هذه القضية تعود إلى عام ونصف مضى تقريبا إذ ادلى المتهم باعترافات تفصيلية لدى الأجهزة الأمنية المختصة تدور فى محورها إلى قضية سرقة من المحل التجارى الخاص بالهواتف النقالة الذى يملكه بمحافظة الأحمدى.

كما تمكنت الأجهزة الأمنية من القاء القبض على من قام بتصوير الواقعة ويدعى محمد عويس عبدالقوى مبروك مصرى الجنسية مواليد 1985 إذ ادلى باعترافات أوليه تفيد بأنه هو من قام بنشر وبث وقائع هذه المقاطع والتى تعود أسبابها إلى خلافات مالية مع المتهم الرئيسى.

وتم استدعاء المعتدى عليه لاستكمال التحقيقات ومعرفة كافة التفاصيل المتعلقة بهذا الاعتداء المشين وجارى استكمال التحقيقات تمهيداً لإحالة المتهمين إلى النيابة العامة حيث جهة الاختصاص.

الخارجية: السلطات الكويتية تبحث عن المعتدين على المواطن المصرى

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة

ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة

بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية

بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية

أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 10-4-2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 10-4-2017 في مصر