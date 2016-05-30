طارق الملا يرأس اجتماع معهد بحوث البترول لمناقشة المشروعات البحثية

رأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية مجلس إدارة معهد بحوث البترول لمناقشة المشروعات البحثية وإيرادات المراكز الخدمية واتفاقيات التعاون والأنشطة التدريبية والنشر العلمى.

حضر الاجتماع الدكتور أشرف الشيحى وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والمهندس طارق الحديدى رئيس هيئة البترول، والمهندس محمد المصرى رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية، والمهندس شريف سوسة رئيس شركة جنوب الوادى القابضة، والدكتور ياسر رفعت أمين عام المجلس الأعلى للمراكز والمعاهد البحثية.

واستعرض الدكتور أحمد الصباغ مدير معهد بحوث البترول معدل النشر العلمى العالمى، الذى يقدم 62 بحثا خلال شهرين، مؤكدا أن المعهد حصل على براءة اختراع فى تركيبة لقتل البكتيريا المختزلة للكبريتات فى خزانات البترول وطريقة لتحضيرها، كما تقدم المعهد بطلب للحصول على براءة اختراع جديدة فى دعامات سيراميكية مبتكرة لعملية التكسير الهيدروليكى للآبار البترولية من خامات الكاولين والرمال البيضاء المصرية.

كما استعرض الصباغ المشروعات البحثية الممولة ذاتيا وقيمتها 280 ألف جنيه والمشروعات المحلية والأجنبية ومع صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية وقيمتها 70 مليون جنية، بالإضافة إلى مشروعات مع أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا بقيمة 2.8 مليون جنية إجمالى إيرادات المراكز الخدمية والمشروعات الابتكارية بلغ 173.85 مليون جنية خلال الفترة من 1/7/2015 حتى منتصف مايو 2016.

وأضاف الدكتور الصباغ أن المعهد قام بتوقيع مذكرة للتعاون العلمى والتقنى بين معهد بحوث البترول ومعهد بحوث الإلكترونيات، لافتا إلى أنه تم الاتفاق مع وفد من أعضاء لجنة التفعيل والتشاور فى إطار اتفاقية التعاون المبرمة بين المعهد ومختبرات النفط المركزية السودانية على تنفيذ 4 مشروعات بحثية، وهى مشروع سوائل الحفر، ومشروع جيولوجيا نفط البحر الأحمر، ومشروع تحسين وتوكيد الانسيابية، ومشروع لدراسة مشاكل الخزانات النفطية السودانية باعتبارها مشروعات ذات أولوية تخدم مصالح الطرفين.

وأشار الدكتور الصباغ إلى أن المعهد بصدد توقيع مذكرة تعاون مع شركة بتروجت بهدف تنفيذ المشروعات البترولية، سواء إنشاءات مدنية أو معدنية أو مد خطوط الزيت والغاز وغيرها، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية بين المعهد ومركز الشرق الأوسط للتدريب والاستشارات بهدف تأسيس إطار مشترك للعمل بين الجهتين، لما للمعهد من خبرات واسعة فى مجالات التدريب والبحوث البترولية المختلفة.

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