ننشر نسب النجاح بمواد الشهادة الإعدادية بالجيزة 88% للعربية و85% للغة الانجليزية

اعتمد اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة نتيجة إمتحانات نهاية العام للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 80.02 % .

وقال المحافظ فى تصريحات له عقب إعتماد النتيجة أنه تقدم للإمتحان هذا العام 133139 طالب وطالبة حضر منهم 130729 نجح منهم 104607 .

وأضاف ، أن نسبة النجاح فى مادة اللغة العربية 88.99 % واللغة الأجنبية 85.87 % والدراسات 92 % والرياضيات 89.46 % والعلوم 86.03 % والحاسب الآلى 98.81 % .

وأكد المحافظ حصول 83 طالب وطالبة على الدرجة النهائية بمجموع 300 درجة فيما حصل الطالب أدهم هانى فايز على المركز الأول ومنه محمد السيد ومينا محسن موريس وسلمى إبراهيم أحمد وفاطمة أشرف صلاح ومازن حسن محمد على المركز الأول مكرر .

وقالت الدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم ، أن إدارة الشيخ زايد حصلت على المركز الأول بين الإدارات التعليمية بنسبة 91.79 % والعجوزة 87.94 % والعمرانية 86.54 % ، كما بلغت نسبة النجاح للمكفوفين 100 % والصُم وضعاف السمع 88.41 % .

محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية اليوم و83 يحصلون على النهائية