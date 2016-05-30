نادى القضاة: فتح باب الترشح للانتخابات 4 يونيو والتصويت 15 يوليو

قرر مجلس إدارة نادى القضاة ، برئاسة المستشار عبدالله فتحى، القائم بأعمال رئيس نادى القضاة، فتح باب الترشح للانتخابات الكلية للنادى اعتبارا من يوم السبت القادم الموافق 4 يونيو من الساعة العاشرة صباحا وحتى الثالثة عصرا، فيما عدا اليوم الأخير يمتد إلى الرابعة عصرا ، ولمدة 6 أيام حتى 9 يونيو المقبل، على أن يكون يوم الجمعة 15 يوليو المقبل، موعدا لإجراء الانتخابات.

وأصدر مجلس إدارة النادى عددا من القرارات عقب اجتماعه أمس الأحد، بتحديد موعد فتح باب الترشح وموعد إجراء الانتخابات، وكذا مخاطبة محكمتى النقض واستئناف القاهرة لترشيح أقدم الأعضاء من نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء الاستئناف وكذا نواب ومستشارى الاستئناف ومستشارى محكمة النقض ، لتشكيل اللجنة العامة واللجان الفرعية والتى ستتولى الإشراف على الانتخابات.

كما قرر مجلس إدارة النادى رفض الاستقالة التى تقدم بها المستشار محمود الشريف سكرتير عام النادى ومساعد وزير العدل.

وتجرى الانتخابات الكلية لنادى القضاة على مقعد رئيس النادي و16 مقعدا للأعضاء، منها 5 مقاعد للمستشارين ، و5 مقاعد للقضاة ورؤساء المحاكم الابتدائية، و5 من أعضاء النيابة العامة، ومقعد للمستشارين المتقاعدين.

كانت دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة النقض قد أصدرت حكما ببطلان اللائحة الداخلية التى قام مجلس إدارة النادى برئاسة المستشار أحمد الزند بتعديلها دون الرجوع للجمعية العمومية بالمخالفة للقانون.

بطلان "لائحة الزند" يهدد استمرار مجلس "القضاة".. مصدر: ليس له صفة الآن وعلى"القضاء الأعلى" تشكيل لجنة لإدارة شئون النادى وفتح باب الترشح للانتخابات ..وعبدالله فتحى: ننتظر وصول الحكم لتنفيذه