ترحيل «قلاش» و«عبد الرحيم» و«البلشي» من قسم قصر النيل للنيابة خلال ساعة

أكد مصدر أمني بقسم شرطة قصر النيل، أن نقيب الصحفيين يحيى قلاش، وجمال عبد الرحيم، سكرتير عام النقابة، محمود كامل، وخالد البلشي، أعضاء النقابة، مازالوا داخل القسم حتى الآن.

وأضاف المصدر، أن المتهمين حتى الأن لم يسددوا الكفالة.

وأردف أنه من المقرر أن تخرج مأمورية عقب ساعة من قسم شرطة قصر النيل إلى محكمة جنوب القاهرة بمنطقة زينهم، للبت في مصيرهم بعد رفضهم تسديد الكفالة.

> كما أكد مصدر قضائي بالنيابة، أن النقيب وأعضاء مجلسه مصيرهم الحبس ٤ أيام على ذمة التحقيقات؛ طالما امتنعوا عن سداد الكفالة، مضيفًا أنهم حتى الآن لم يصلوا مبنى النيابات.

ورحلت الأجهزة الأمنية بمحكمة جنوب القاهرة، يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، جمال عبد الرحيم، سكرتير عام النقابة، محمود كامل، وخالد البلشي، إلى قسم قصر النيل، حتى صباح باكر حتى تسديد الكفالة في خزينة المحكمة .

وكان المستشار محمد نبوي، رئيس نيابة وسط القاهرة الكلية، اليوم الإثنين، قد أخلى سبيل يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، جمال عبد الرحيم، سكرتير عام النقابة، محمود كامل، وخالد البلشي، بكفالة ١٠ آلاف لكل منهم في قضية إيواء 2 مطلوبين أمنيًا، وصادر بحقهم قرار ضبطـ، وإحضار من النيابة العامة .

واستمعت النيابة إلى أقوال محمد شبانة، عضو مجلس النقابة وأمين الصندوق، في الواقعة، حين أكد في أقواله أمام النيابة، إنه” كان يقوم بإجراء عملية جراحية ولم يكن متواجدًا، وعلم بالواقعة من خلال زملائه بمجلس النقابة وبعض الصحفيين”.

> وقال المصدر، إن” النيابة العامة قامت بتحريك دعوى جنائية بناءً على أقوال عمرو بدر، ومحمود السقا في تحقيقات النيابة معهم”.