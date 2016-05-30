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ماركا: تأكد غياب كارباخال عن إسبانيا في يورو 2016

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ماركا: تأكد غياب كارباخال عن إسبانيا في يورو 2016 ماركا: تأكد غياب كارباخال عن إسبانيا في يورو 2016

ذكرت صحيفة "ماركا" المدريدية أن داني كارباخال ظهير ريال مدريد تأكد غيابه عن منتخب إسبانيا في يورو 2016 بسبب الإصابة.

وتعرض كارباخال للإصابة خلال مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا السبت الماضي ضد أتليتكو مدريد، ليخرج باكيا.

وخضع كارباخال لفحوصات طبية اليوم الاثنين، والتي أكدت أنه يحتاج إلى فترة علاج طويلة لن يلحق بسببها باليورو.

ولم تكشف "ماركا" عن المدة التي يحتاجها كارباخال للتعافي من إصابته.

ويستعد منتخب إسبانيا للدفاع عن لقب كأس الأمم الأوروبية الذي حققه في 2008 و2012 بنسخة 2016 التي تنطلق في فرنسا يوم 10 يونيو المقبل.

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