ديل بوسكي: بيليرين بديلا لكارباخال حال عدم تعافيه

قال فيسنتي ديل بوسكي مدرب إسبانيا إن هيكتور بيليرين مدافع أرسنال والمنتخب سيحل محل داني كارباخال إن لم يتعافى الأخير بعد الإصابة التي لحقت به في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكان داني قد تعرض لإصابة في نهائي دوري أبطال أوروبا مع الملكي الذي توج باللقب الـ11 في تاريخه على حساب أتليتكو مدريد، ولعب بيليرين ودية منتخب بلاده ضد البوسنة في مباراة ودية فاز بها اللاروخا بنتيجة 3-1 وقدم مستوى أعجب مدرب المنتخب.

وصرح ديل بوسكي للصحفيين "ننتظر نتيجة الفحوصات على لاعبينا المصابين ونأمل أن تكون جيدة".

وتابع "لدينا يومين حتى أعلن قائمة الـ23 لاعبا للمنتخب، ونحن ننتظر لنسمع من الطاقم الطبي أخبار عن كارباخال".

وأتم "وفي تلك الحالة بيلليرين مستمر معنا حتى نعرف إذا ما كان كارباخال جاهزا أم لا".