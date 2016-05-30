تقرير في الجول – بيتوني وحميدو.. جنديان مجهولان في نجاح زيدان مع ريال مدريد

يوجد دوما جنود مجهولة وراء أي نجاح يحققه فريق ما في كرة القدم، نفس الحالة تنطبق على ريال مدريد وزين الدين زيدان بعد الفوز بدوري أبطال أوروبا في أول مواسمه مع الملكي.

زين الدين زيدان مدرب الملكي يساعده ديفيد بيتوني وحميدو مسايدي الأول ذراعه الأيمن وصديقه والثاني جندي مجهول من نوع أخر الرجل الذي يساعد اللاعبين على تخطي الإصابات.

من هما؟

بعد تعيين زين الدين زيدان بأسبوعين كمدرب لريال مدريد جلب طاقمه التدريبي معه، الثنائي ديفيد بيتوني وحميدو مسايدي الأول للقيام بدور المدرب المساعد والثاني لتخطي اللاعبين لأزمات الإصابات، ثم لويس لوبيس كمدرب حراس مرمى وبيرناردو ريكينا كمدرب لياقة بدنية.

صديق رحلة العمر

الفرنسي بيتوني لعب لكان في الفترة من 1991-1996 زيدان لعب لنفس الفريق في الفترة من 1989 وحتى 1992، وخلال تلك الفترة أصبح أقرب صديقة للأسطورة الفرنسية، مسيرته لم تكن ناجحة مثل زيدان لكن تغير كل ذلك مع تولي زين الدين زيدان لمهمة تدريب فريق ريال مدريد كاستيا في الفترة من 2014 حتى 2016 في تلك الفترة عمل زيدان مع بيتوني مجددا وقدما نجاحا فيما يخص تطوير اللاعبين وملاحظة مستوياتهم.

بيتوني منذ اعتزاله كرة القدم في 2004 وهو يرغب في أن يصبح مدربا، حتى إن زميله السابق ميكائيل مادار تحدث عن حلمه في أن يصبح مدربا وذلك في الوقت الذي كان الثنائي يحصل على دبلومة في التدريب في كليرفونتاين.

"قضيت الكثير من الوقت وأنا غير واثق من أنني سأصبح مدربا أم لا، أما بيتوني فكان محددا للغاية كان يرغب في أن يصبح مدربا".

أما عن أسلوب اللعب الذي يفضله تحدث مارلون مونتيلا، لاعب في كان، ساعده بيتوني على التطور عما يحبه ديفيد في كرة القدم.

"يحب أكثر الجانب التكتيكي والتقني والفريق مستحوذ على الكرة، كان كمدرب لكنه كان قريبا لنا. لقد كان شخصا جيدا للغاية".

إذا إن كانت مساعدته لزيدان كما تبدو من باب الصداقة إلا أن الوقت الحالي هو أفضل وقت يجب أن يظهر خلاله بيتوني، غرفة الملابس كانت قد انقلبت ضد رافاييل بينيتث المدرب السابق وزيدان احتاج لتهدئة الأوضاع، نعم هو أسطورة لكنه كان بحاجة إلى شخص قوي الشخصية وجيد ويجيد التعامل مع مثل هذه المواقف وهو بيتوني.

أيضا طوال الموسم الحالي عانى ريال مدريد في جانب البدلاء، الفريق لا يمتلك بديلا جاهزا وبعض اللاعبين يشعرون بأنهم بلا أي قيمة. بيتوني أضاف لهم القيمة على مقاعد البدلاء.

"سوف يؤثر كثيرا على دكة بدلاء ريال مدريد لكن في النهاية زين الدين زيدان ستكون له الكلمة الأخيرة". ميكائيل مادار متحدثا عن بيتوني.

إذا بيتوني كانت إضافة قوية من زين الدين زيدان لمساعدته على السيطرة على لاعبي ريال مدريد وتهدئة الأوضاع في غرفة الملابس لكي يحقق شيئا ما وهو ما نجح فيه بالفوز بدوري أبطال أوروبا ولا يوجد أفضل من صديقه الذي يثق به لكي يساعده في تلك المهمة.

"لا يمكنك تخيل علاقة الثقة بين زيدان وبيتوني". إريك جويران المدير الرياضي لكان.



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بالإضافة إلى أنه خبير بالتكتيكات وله الكثير من الفيديوهات التي يشرح من خلالها المباريات وطريقة الدفاع والمثلث الهجومي وطريقة 4-2-3-1 والتي لعب ريال مدريد بطريقة مشابهة لها في نهائي دوري أبطال أوروبا بالمناسبة.

"بيتوني مهووس بالتكتيكات إنه يشعقها يأكل ويحب ويشرب كرة القدم هو يعرف كيف يدفع اللاعبين ليخرجوا أفضل ما لديهم حينما يطلب ذلك". إريك جويران.

ماذا عن حميدو؟

المساعد الثاني لزين الدين زيدان حميدو مسايدي كان يعمل مع زيدان في كاستيا وانضم قادما من فرنسا، حيث عمل في وقت سابق مع الاتحاد الفرنسي لكرة القدم.

لدى حميدو سمعة طيبة للغاية في التعامل مع اللاعبين المصابين واستعادتهم نفسيا وبدنيا سريعا، وكان يعمل أيضا مع رياضيين منفردين وكمدرب خاص قبل الانضمام إلى كاستيا.

على الرغم من ذلك حميدو ليس ضمن الطاقم الطبي للنادي الملكي، إذ أنه على دراية بما يخص الإصابات لكنه مسؤول بشكل كلي عن إعادة التأهيل والإصلاح والتهذيب فيما يخص المشاكل والمعاملات بين اللاعبين تلك هي مهمته الرئيسية بجانب تأهيل الإصابات.

لدى حميدو أيضا مهمة أخرى وتقتضي بأن يكون مسؤولا عن جمع والتحكم في البيانات الخاصة بالحالة البدنية للاعبين ونسبة تعافيهم ويتخذ القرارات فيما يخص التدخلالت الطبية.

رأينا كيف تعافى كريستيانو رونالدو سريعا بعد إصابته التي جعلته يغيب عن مباراتي رايو فاليكانو وريال سوسيداد في الجولتين الـ35 والـ36 من الدوري الإسباني قبل الجولتين لم يسجل رونالدو في مرمى فياريال في الجولة الـ34.

عاد رونالدو ضد فالنسيا وديبورتيفو لاكرونا وسجل هدفين في كل مباراة، كما أنه شارك 120 دقيقة في نهائي دوري أبطال أوروبا.