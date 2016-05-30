تأجيل استئناف إكرامى الصباغ على حبسه 9 سنوات لـ 11 يوليو

قررت محكمة مستأنف جنح دار السلام، المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، اليوم، تأجيل نظر الاستئناف المقدم من إكرامى الصباغ، رئيس مجلس إدارة شركة "أونست" للتطوير العقارى، على حكم حبسه 9 أعوام مع الشغل والنفاذ فى 3 قضايا نصب لـ11 يوليو لتقديم المستندات.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار أحمد حمدى وعضوية المستشارين أحمد عمر وعامر عبد الله وأمانة سر إبراهيم فرج وحسين السقا.

قضت محكمة جنح دار السلام، فى وقت سابق، بالحبس لمدة 9 سنوات لرجل الأعمال إكرامى الصباغ رئيس مجلس إدارة شركة أونست للتسويق العقارى، لاتهامه بالنصب على المواطنين فى 3 قضايا.

اليوم.. نظر استئناف "إكرامى الصباغ" على حبسه 9 سنوات لاتهامه بالنصب