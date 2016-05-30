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ننشر أسماء أوائل الشهادة الابتدائية فى محافظة بنى سويف

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ننشر أسماء أوائل الشهادة الابتدائية فى محافظة بنى سويف ننشر أسماء أوائل الشهادة الابتدائية فى محافظة بنى سويف
حصل "اليوم السابع" على أسماء أوائل الشهادة الابتدائية فى محافظة بنى سويف، وحصلت على المركز الأول رميساء كمال حسين بمدرسة خاتم المرسلين الابتدائية، وروان حسين محمد بمدرسة خاتم المرسلين، رنا حاتم صادق مدرسة محمد عباس، وفيفى هشام أبو زيد مدرسة صن رايز للغات، وأحمد فيصل أحمد مدرسة الحمام .

واعتمد المهندس شريف محمد حبيب محافظ بني سويف،اليوم الاثنين، نتيجة الفصل الدراسي الثاني للشهادة الابتدائية بالمحافظة للعام الدراسي 2015/2016 حيث بلغت نسبة النجاح العامة للنظامي 75.14% ، فيما بلغت نسبة النجاح لطلبة للمنازل 34.5%، والفصل الواحد 31.9% حيث تقدم للامتحان 53452، حضر منهم 49797 طالبا وطالبة للنطامي ، كما تقدم 488 طالبا "منازل" حضر منهم 432.

وأعرب المحافظ، خلال اعتماده للنتيجة، بحضور وكيل وزراة التربية والتعليم، نبوي الدخني، عن خالص تهانيه للطلاب الناجحين وأولياء أمورهم، كما قدم التهنئة للقيادات التعليمية والإداريين الذين بذلوا الجهد خلال العام الدراسي متمنيًا دوام النجاح لهم.

من جانبه أوضح "وكيل الوزارة " أن إدارة بني سويف التعليمية تصدرت المقدمة بنسبة نجاح (81.39%)، تلتها إدارة اهناسيا بنسبة نجاح(75.63%)، ثم إدارة ببا(75.18% )، فإدارة ناصر بنسبة (74.29%)، فيما سجلت إدارة الواسطى نسبة (72.16%) تلتها إدارة الفشن بنسبة (72.11%) ,, في حين بلغت النسبة بسمسطا (70.05%).

ننشر أسماء أوائل الشهادة الابتدائية فى محافظة بنى سويف (1)

ننشر أسماء أوائل الشهادة الابتدائية فى محافظة بنى سويف (2)

ننشر أسماء أوائل الشهادة الابتدائية فى محافظة بنى سويف (3)

ننشر أسماء أوائل الشهادة الابتدائية فى محافظة بنى سويف (4)

ننشر أسماء أوائل الشهادة الابتدائية فى محافظة بنى سويف (5)

- محافظ بنى سويف يعتمد نتيجة الشهاد الابتدائية بنسبة نجاح 75.14%

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