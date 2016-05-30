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طارق أبو السعود: إطلالة مختلفة لمذيعي 9090 في رمضان

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طارق أبو السعود: إطلالة مختلفة لمذيعي 9090 في رمضان طارق أبو السعود: إطلالة مختلفة لمذيعي 9090 في رمضان

كتبت – إنجي لطفي

أكد الإذاعى طارق أبو السعود رئيس إذاعة 9090 ، أن خريطة الإذاعة في رمضان لن تعتمد فقط على المسلسلات الإذاعية والبرامج الجديدة ، ولكن المذيعين الرئيسين للراديو 9090 سيكون لهم إطلالة جديدة ومختلف فى رمضان ، حيث يستمرالإعلامي محمد علي خير في تقديم برنامجه “جر شكل “، فى حين ستقدم الإذاعية سالى عبد السلام برنامجها الجديد “ملو هدومه”.
> وهناك أيضا برنامج “اللجنة” الذى ستقدمه غدير حسان وهو عبارة عن أسئلة مباشرة لنجوم الفن ويعتبر من اهم البرامج الفنية فى رمضان لكثرة الاعمال الفنية وضرورة الحديث مع أبطالها.
> أما كل من المذيعين محمد نشأت وفاطمة مصطفى فسيقوموا بتقديم برنامج “ناس وناس” ، كما يستكمل عبد الفتاح مصطفى برنامجه ” حلى ودنك” للموسم الثالث على التوالى وذلك بعد النجاح الذى حققه فى العامين الماضيين.

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