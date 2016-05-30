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تموين الغربية تضبط زيت حار وطحينة وملح غير صالح للاستهلاك بالمحلة

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تموين الغربية تضبط زيت حار وطحينة وملح غير صالح للاستهلاك بالمحلة تموين الغربية تضبط زيت حار وطحينة وملح غير صالح للاستهلاك بالمحلة
تمكن ضباط إدارة مباحث بالغربية من ضبط كميات كبيرة من الزيت الحار والسمسم والطحينة وملح غير صالح للاستهلاك داخل سرجتين بمدينة المحلة.

وكان اللواء نبيل عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية مدير امن الغربية تلقى إخطارا من العميد احمد الخواجة مدير إدارة مباحث التموين بتمكن المقدم حسام الغريب رئيس قسم مباحث التموين بالمحلة والنقيب محمد نصر الضابط بوحدة مباحث القسم والقوة المرافقة لهما من ضبط محمد. ع 51سنة صاحب سرجه بمنطقة الجمهوريه – ثان لحيازته كميه كبيره من الزيت الحار والسمسم الابيض وملح الطعام وبحوزته750 كيلو جرام سمسم ابيض بدون بيانات و500 كيلو جرام ملح طعام غير صالح للاستهلاك و120كيلو جرام زيت حار بدون بيانات فى المحضر 8054 جنح قسم ثان المحلة لسنة 2016وضبط محمود.ا ا 20سنة صاحب سرجه بشارع سعد زغلول لقيامه بتجميع كميات كبيره من الطحينة والزيت الحار بدون بيانات وبحوزته 120 كيلو جرام طحينة بدون بيانات توضح تاريخ الإنتاج ومده الصلاحية و20 كيلو جرام زيت حار بدون بيانات، تحرر المحضر 7917 جنح قسم ثان المحلة لسنة 2016

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مصر 365

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