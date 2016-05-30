تجديد حبس المتهمين باقتحام نيابة أولاد صقر فى الشرقية

قررت محكمة جنح ههيا فى الشرقية، اليوم الاثنين، تجديد حبس المتهمين الخمسة، باقتحام نيابة أولاد صقر العامة، 45 يوما على ذمة التحقيقات، لمحاولتهم الفتك بالمتهم الرئيسى بحرق سائق توك توك، وإشعال النيران به، أثناء عرضه على النيابة العامة.

وكان اللواء حسن سيف مدير أمن الشرقية، قد تلقى إخطارا من اللواء هشام خطاب مدير البحث الجنائى، يفيد قيام العشرات من أهالى قرية بنى منصور بقطع الطريق من أمام القرية، وإشعال النيران بإطارات الكاوتش لتعطيل الحركة المرورية، وتمكن ضباط مباحث أولاد صقر، من ضبط عدد من المتجمهرين أمام النيابة العامة وهم كل من "محمد ع س" 28 سنة عامل وبحوزته 2 زجاجة مولوتوف وشقيقه "محمد" 40 سنة عامل زراعى، و"حسن م ح" 47 سنة حارس أمن بمجلس مدينة أولاد صقر و"محمد ال خ" 25 سنة عامل وجميعهم مقيمون بنى منصور، و"رضا م خ" 42 سنة عامل ومقيم منشة ناصر.

وتبين من التحريات التى أشرف عليها محمد علاء الدين حريز مدير نيابة أولاد صقر، قيام 3 شباب من قرية منشاة ناصر، بالحضور إلى قرية بنى منصور، وسكبهم البنزين على "صلاح ع س" 35 سنة سائق توك توك، وإشعال النيران به، أمام الأهالى، ولاذوا بالفرار.

وكشفت التحريات وجود خلافات عائلية بين المجنى عليه وزوجة شقيقه، فذهبت لمنزل أسرتها وطلبت من شقيقها تأديب شقيق زوجها، وقام شقيقها بالاستعانة بشخصين وذهب للقرية، ونفذ جريمته، ما تسبب فى إصابة المجنى عليه بحروق بنسبة 60% وتم نقله إلى مستشفي الحروق بلبيس وحالته مستقرة، فيما تمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهمين الثلاثة بارتكاب الواقعة .

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