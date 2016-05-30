نادى الشمس يقدم استشكالا على حكم حل مجلس الإدارة بمجلس الدولة

أقام الممثل القانونى لنادى الشمس الرياضى استشكال امام الدائرة الثانية برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، على حكمها ببطلان انتخابات نادى الشمس الرياضى.

وكانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار أحمد الشاذلى قضت فى وقت سابق بقبول دعوى الدكتور عمرو عبد الفتاح التى يطالب فيها ببطلان انتخابات نادى الشمس.

وكان الدكتور عمرو عبد الفتاح وهانى القلعى، عضوا النادى، أقاما دعوى قضائية لبطلان انتخابات النادى لمخالفتها القانون والدستور.

يذكر أن الدائرة الرابعة بمجلس الدولة قضت عام 2012 ببطلان الانتخابات، وعيَّن مجلس إدارة مؤقتًا، وأجريت انتخابات جديدة تم الطعن عليها، وصدر بها القرار.

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