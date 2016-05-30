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الجنايات تقضى بالمؤبد لنجار موبليا قتل شابا بالشرقية بسبب خلافات بينهما

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الجنايات تقضى بالمؤبد لنجار موبليا قتل شابا بالشرقية بسبب خلافات بينهما الجنايات تقضى بالمؤبد لنجار موبليا قتل شابا بالشرقية بسبب خلافات بينهما
عاقبت جنايات الزقازيق فى الشرقية، برئاسة المستشار سامى عبد الرحيم، اليوم الاثنين، "السيد ح ال" 23 سنة نجار ومقيم الشبراوين مركز شرطة ههيا، حضوريا بالسجن المؤبد، وألزمته المحكمة بالمصاريف الجنائية.

تعود أحداث القضية رقم 19320 لسنة 2015 جنايات ههيا، لأنه فى يوم 17من شهر أكتوبر لسنة 2015، قام المتهم بقتل المجنى عليه "محمود أبو هاشم" عمدا، وتبين من أقوال "إسلام أحمد محمد" 17 سنة طالب، أثناء تواجده برفقة المجنى عليه، أنه فوجئ بالمتهم ينتظرهم وما أن ظفر بالمجنى عليه، حتى انهال عليه طعنا بسلاح أبيض مطواة وأحدث به إصابات بالظهر والرقبة.

وتبين من التحريات السرية التى قام بها، الرائد إيهاب محمد رمضان رئيس مباحث مركز شرطة ههيا بضبطه للمتهم وسلاح الجريمة ملطخا بالدماء، بإرشاد المتهم، وبالعرض على نيابة ههيا، وجهت للمتهم تهمة القتل العمد، وقررت إحالته إلى دائرة جنايات الزقازيق التى أصدرت حكمها المتقدم.


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