4 بدائل طبيعية للاستغناء عن الماكياج في رمضان

تستغني معظم السيدات، خلال شهر رمضان، عن استخدام أدوات التجميل، لذلك نقدم لكِ 4 بدائل طبيعية لأدوات الماكياج المختلفة يمكن الاستغناء من خلالهم عن أحمر الشفاه و”الروجاجو” وحتى “الماسكرا” أهمها دم الغزال والفازلين

*زيت الخروع بديل الماسكرا يمكن وضع القليل من ” الكحلة” على زجاجة زيت خروع صغيرة، ونستغل فرشاة ” ماسكرا” قديمة لنمشط بها رموشنا بعد إغماسها فى السائل لنحصل على رموش سوداء وكثيفة ونعالجها فى نفس الوقت دون الحاجة إلى ماسكرا.

*الخيار بديل الكونسيلر أما عصير الخيار إذا أضفنا له المزيد من الزبادى والنشا ووضعناه أسفل منطقة العين سنلاحظ تغير لون هذه المنطقة بشكل ملحوظ، حتى وإن كان تغير وقتى لكنه يقوم بنفس دور ” الكونسيلر”.

*دم الغزال بديل الروجاجو يمكن أن نستغنى عن “الروجاجو” من خلال إحضار علبة ” فزلين” نضع بها القليل من دم الغزال ونضع الخليط على المكان الذى نرغب فى احمراره، وعادة ما يكون الوجنتين ومنطقة الصدر، ثم نغسلها جيداً وسنلاحظ انها تترك الجلد مصبوغ باللون الوردى الذى يستمر طويلاً.

*الحنة بديل المانكير أما الحنة وإضافة بعض الألوان لها مثل دم الغزال أو عصير قشر البصل لتغير لونها كما نرغب، فمن الممكن استخدمها كبديل لطلاء الأظافر مع وضع القليل من الفازلين حتى نحصل على قوام اكثر نعومة.