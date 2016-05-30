بالصور.. ارتفاع حصيلة سلسلة تفجيرات ببغداد لـ 20 قتيلا و50 جريحا

قالت مصادر من الشرطة ومصادر طبية أن أكثر من 20 شخصا قتلوا وأصيب نحو 50 فى ثلاثة تفجيرات بينهما تفجيران انتحاريان وقعت فى بغداد الاثنين.

ويأتى الهجوم فى الوقت الذى تقاتل فيه القوات العراقية وفصائل شيعية مقاتلى تنظيم داعش فى الفلوجة معقل التنظيم غربى العاصمة العراقية بغداد.

وقتل 12 شخصا وأصيب أكثر من 20 حينما انفجرت سيارة ملغومة فى حى الشعب الذى تقطنه أغلبية شيعية فى شمال بغداد.

وقتل ثمانية وأصيب 21 آخرون فى تفجير سيارة أخرى نفذه انتحارى قرب مبنى حكومى ومركز للشرطة فى حى الطارمية الذى يغلب السنة على سكانه فى بغداد.

وفجر انتحارى ثان يقود دراجة نارية حزامه الناسف فى حى مدينة الصدر الشعبى الذى تسكنه غالبية من الشيعة مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة تسعة.



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