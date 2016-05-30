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بالصور.. مشادات بين أمن مستشفى بسيون والمرضى بسبب غياب مسئول الختم

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بالصور.. مشادات بين أمن مستشفى بسيون والمرضى بسبب غياب مسئول الختم بالصور.. مشادات بين أمن مستشفى بسيون والمرضى بسبب غياب مسئول الختم
شهد مستشفى بسيون المركزي التابع لمديرية الصحة بالغربية حالة من التكدس والزحام الجماهيري على العيادات والصيدلية منذ صباح اليوم، وصلت لمشادات، بسبب غياب مسئول الختم، ما أدى لغضب بين المرضى المترددين على المستشفى.

وأكد عدد من المرضى أن المستشفي كان لا يوجد به أنسولين منذ ما يزيد عن شهر، بسبب عدم وجود سيارة مجهزة بثلاجة لنقل العلاج من القاهرة ، وبمجرد حضور العلاج مساء أمس توافد المئات من مرضى العلاج على نفقة الدولة لصرف العلاج المتأخر، وكانت المفاجأة غياب مسئولي الختم .

وقال أحد المرضى إن جميع المرضى تكدسوا على الشباك ، وحدثت مشادات بين الأمن والمرضي بعد حدوث حالات إغماء وارتفاع الصوت، ما اضطر إدارة المستشفي لصرف العلاج دون ختم بالمخالفة للوائح ، حتى تنهي الأزمة التي استمرت قرابة 3 ساعات دون حل .

مشادات-بين-المرضى-وأمن-مستشفى-بسيون-(1)

مشادات-بين-المرضى-وأمن-مستشفى-بسيون-(2)

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بالفيديو والصور.. زحام بمستشفى الأحرار فى الزقازيق للحصول على علاج فيروسC
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مصر 365

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