6 اتجاهات تحدد ما سترتدينه هذا الموسم



في هذه الفترة من العام يطلق أشهر المصممين ودور الأزياء مجموعات إضافية وهي مجموعات ما قبل الخريف أو Pre-fall، واستعداداً لإطلاق هذه المجموعات في الأسواق، دعينا نستعرض معاً أبرز ما ظهر فيها من اتجاهات.

ألوان الباستيل

يكمن جمال هذه الألوان في أنها تضفي لمسة أنوثة ونعومة على إطلالتك، وعلى الرغم من أنها كانت حاضرة في المجموعات الصيفية إلا أننا وجدناها حاضرة بشكل كبير في مجموعات ما قبل خريف 2016 من مصممين كبار مثل "جيورجيو أرماني Giorgio Armani"، و"فيرساتشي Versace".

البدلات الملونة

لم تعد البدلات الرسمية حصراً على إطلالات العمل فقد جاءت هذا العام بتصاميم عصرية وألوان منعشة تمكنك من ارتدائها في الإطلالات اليومية، أو المناسبات النهارية البسيطة، وقد أعجبنا بالبدلة الفوشية التي ظهرت في مجموعة "غوتشي Gucci"، والبدلة المطبعة من "برابل غورانغ Prabal Gurung".

الدينم

عاد الدينم، أو الجينز ليتربع على عرش الموضة من جديد من خلال بنطلونات وجاكيتات عصرية ابتعدت عن الستايل الممل المتكرر، فشاهدناها بتصاميم مرحة وأنيقة في مجموعات "فالنتينو Valentino"، و"إيميليو بوتشي "Emilio Pucci.

الفستان الخفيف

ظهرت عديد من الفساتين الحريرية الخفيفة، أو slip dress في مجموعات هذا العام، ننصحك بأن تقومي بتنسيقها مع "كارديغان" بأكمام طويلة، أو ترتدي قميصاً ساتراً تحتها لكي ترتديها بشكل يتناسب مع التقاليد السعودية.

طبعات ربيعية

ظهرت عديد من الفساتين الربيعية الرائعة في مجموعات ما قبل خريف هذا العام منها في مجموعة "غوتشي Gucci"، و"جيورجيو أرماني Giorgio Armani".

التنورة المكسرة

كانت التنورة المكسرة تنورة هذا العام بلا منازع، فشاهدناها في عديد من العروض الصيفية، وعاودت الظهور من جديد في مجموعات ما قبل الخريف.

