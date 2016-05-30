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"كلوي كارداشيان" تتحدى شقيقتها "كيم" بالفستان المطاطي

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الإثنين 30-05-2016 13:01

خسرت كلوي Khloe Kardashian الشقيقة الصغرى للأخوات كارداشيان كثيراً من وزنها في الفترة الأخيرة, حتى أصبحت أكثر جرأة وشقاوة في تجربة خيارات جديدة في إطلالاتها، ووصلت إلى مرحلة متقدمة من الثقة بالنفس، دفعتها لأن تتحدى شقيقتها كيم كارداشيان Kim Kardashian بارتداء الفستان المطاطي.

اختارت كلوي فستاناً مطاطياً ضيَّقاً باللون الوردي، نسَّقته مع حذاء أبيض بكعب عالٍ ومجوهرات ماسية لافتة، أما كيم فقد ارتدت فستانها المطاطي بنفس اللون، برقبة مرتفعة مع جاكيت فرو أنيق وخاتم الزواج اللافت، فكانت إطلالتها ناعمة وأنيقة.
يذكر أن مايا دياب كانت أول من ترتدي هذا النوع من الفساتين من بين النجمات العربيات، حيث ظهرت به في إحدى جلسات التصوير مع حذاء بنفس لونه الوردي الناعم.

شاهدي معنا كيف ظهر الفستان المطاطي في إطلالات النجمات، وأخبرينا أيهن كانت الأجمل برأيك.

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سيدتي