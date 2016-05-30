10 عقود ماسية لمن تبحث عن إطلالة فخمة!

لا تكتمل أناقة أي امرأة في السهرات من دون الاكسسوارات، لاسيما المجوهرات التي تعتبر العنصر الأساسي في الإطلالات الفاخرة، لذلك فإن دور المجوهرات العريقة تحرص على تقديم أجمل التصاميم كل موسم لنتألق بها في مناسباتنا الهامة، وهذا الموسم كان زاخراً بأجمل تصاميم العقود.

أجمل مجوهرات النجمات في مهرجان كان

فالعقود هي أكثر ما يبرز في الإطلالة مع فساتين السهرة، خاصة إن كانت من الألماس مثل المجموعة التي سنستعرضها اليوم، حيث قدمت دار "شوبارد" Chopard عقداً مُبهراً وملوناً من مجموعة "هوت جوليري" Haute Jouailerie بدا وكأنه ريشة طاووس تلتف حول الرقبة. أما دار "شانيل" Chanel في مجموعة "سيغناتشور" Signature فقد قدمت عقوداً من الألماس واللؤلؤ تنسدل بطريقة راقية فوق فستان السهرة. وفي مجموعة "ايتاليان غاردنز" Italian Gardens من "بولغاري" Bulgari رأينا تصاميم عقود فاخرة على شكل ورود ربيعية من الألماس و الأحجار الكريمة الملونة.

مجموعة "سوا ديور" Soie Dior من "ديور فاين جوليري" Dior Fine Jewelry اختارت عقوداً بتصاميم عصرية جمعت فيها بين الفن والعراقة.

بينما قدمت دار "تيفاني أند كو" .Tiffany&Co في مجموعة "تيفاني فيكتوريا" Tiffany Victoria عقوداً ناعمة ببريق الألماس الذي يخطف الأنفاس.

بإمكانك التزين بأي من هذه التصاميم المُبهرة من العقود الماسية في حال كنت تبحثين عن إطلالة فاخرة في مناسباتك الهامة.