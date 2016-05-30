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السيطرة على حريق شب بحظيرة مواشى بأسوان

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السيطرة على حريق شب بحظيرة مواشى بأسوان السيطرة على حريق شب بحظيرة مواشى بأسوان
تمكنت إدارة الحماية المدنية بأسوان ، من السيطرة علي حريق ، شب بحظيرة مواشى ، بدائرة مركز إدفو شمال محافظة أسوان ، بينما انحصرت الخسائر في نفوق عدة رؤوس من الماشية والأغنام وحصان .
>وكانت الأجهزة الأمنية بأسون ، تلقت إخطارا بنشوب حريق فى حظيرة مواشى " بناحية "القارة " بادفو. تم الدفع بسيارة إطفاء ، لمكان البلاغ حتي تمت السيطرة علي الحريق، واحتوائه ومنع امتداد النيران للمنطقة المجاورة ، وجارى حصر الخسائر الناتجة عن الحريق ، تحرر محضر بالواقعة تمهيدا لإخطار النيابة المختصة .

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