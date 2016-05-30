أخبار عاجلة

فيديو| بكري: قطر وتركيا وبريطانيا دول تدعم الإرهاب.. واللي اختشوا ماتوا -
فيديو| خالد يوسف: مناهج الأزهر لم تنق حتى الآن.. لمصلحة من؟ -
اليوم.. نظر دعوى أجر حضانة ومسكن ابنة أحمد الفيشاوي -
"الجنايات" تفصل اليوم في التحفظ على أموال "جرانة" وأسرته -
بالصور.. محافظ البحيرة تتفقد مستشفى دمنهور ليلا -
فيديو.. نجيب جبرائيل: ندفن رؤوسنا في الرمال في كل عملية إرهابية -
كاتدرائية الإسكندرية: جنازة ضحايا المرقسية من دير مارمينا اليوم -
فيديو.. إسلام يطالب بعزل رجال الأزهر من مناصبهم: لم يقوموا بواجبهم -
مواجهات العشري والزمالك.. المتفوق العنيد في مواجهة الخواجة الجديد -
بالصور.. مدير أمن البحيرة يشيع جثامين شهداء «انفجار كنيسة مارمرقس» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

القبض على 6أشخاص أثناء تنقيبهم عن الآثار بقرية زاوية الكرادسة فى الفيوم

Google+ Print
القبض على 6أشخاص أثناء تنقيبهم عن الآثار بقرية زاوية الكرادسة فى الفيوم القبض على 6أشخاص أثناء تنقيبهم عن الآثار بقرية زاوية الكرادسة فى الفيوم
تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم، من ضبط 6 أشخاص أثناء قيامهم بالتنقيب عن الآثار، بأحد المنازل بقرية زاوية الكرادسة بالفيوم، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كان اللواء ناصر العبد مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الفيوم تلقى إخطارًا بورود بلاغ من أهالى عزبة حرفوش بقرية زاوية الكرادسة بمركز الفيوم، بقيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار بالقرية.

وبالانتقال والفحص تبين قيام 6 أشخاص بالتنقيب بأحد المنازل، وهم "على ر 33 سنة" عامل، وشقيقه "أشرف 41 سنة" عامل، و"محمد ق 47 سنة" نجار، و"خالد أ 40 سنة" نجار، و"محمد ش 40 سنة"، و"طه ش 34 سنة"، حيث كانوا يقومون بالتنقيب بمنزل "عثمان ع 48 سنة"، وتبين قيامهم بعمل حفرة بعمق 8 أمتار وعلى مساحة 12 مترا، وضبط بحوزتهم ماكينة مياه وعدد من الحبال والخراطيم، وتم تحرير المحضر رقم 4138 لسنة 2016 وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

سقوط تشكيل عصابى تخصص فى الاتجار بالهيروين بالفيوم
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365