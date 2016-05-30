القبض على 6أشخاص أثناء تنقيبهم عن الآثار بقرية زاوية الكرادسة فى الفيوم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم، من ضبط 6 أشخاص أثناء قيامهم بالتنقيب عن الآثار، بأحد المنازل بقرية زاوية الكرادسة بالفيوم، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كان اللواء ناصر العبد مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الفيوم تلقى إخطارًا بورود بلاغ من أهالى عزبة حرفوش بقرية زاوية الكرادسة بمركز الفيوم، بقيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار بالقرية.

وبالانتقال والفحص تبين قيام 6 أشخاص بالتنقيب بأحد المنازل، وهم "على ر 33 سنة" عامل، وشقيقه "أشرف 41 سنة" عامل، و"محمد ق 47 سنة" نجار، و"خالد أ 40 سنة" نجار، و"محمد ش 40 سنة"، و"طه ش 34 سنة"، حيث كانوا يقومون بالتنقيب بمنزل "عثمان ع 48 سنة"، وتبين قيامهم بعمل حفرة بعمق 8 أمتار وعلى مساحة 12 مترا، وضبط بحوزتهم ماكينة مياه وعدد من الحبال والخراطيم، وتم تحرير المحضر رقم 4138 لسنة 2016 وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

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