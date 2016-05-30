رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية يتنحى عن نظر تقرير السعودية

تنحى عبدالهادى اليامى رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية لدى جامعة الدول العربية عن رئاسة الجلسة المخصصة لمناقشة أول تقرير تقدمه السعودية عن حقوق الإنسان للجنة.

وجاء تنحى اليامى نظرا لكونه سعودى الجنسية والتقرير المعروض على اللجنة مقدم من المملكة العربية السعودية، ومن المقرر أن يتولى رئاسة الجلسة نائبه لمزيد من الشفافية.

وأكد اليامى أن تنحيه عن رئاسة الجلسة جاء لتحقيق مبدأ الحيادية والشفافية فى ثنائية المناقشة المقررة لتقرير المملكة العربية السعودية.

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