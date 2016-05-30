السيطرة على حريق بمنزلين بمركز الغنايم فى أسيوط

سيطرت الحماية المدنية على حريق شب صباح اليوم التهم محتويات منزلين بمنطقة أولاد علام التابعة لمركز الغنايم وجار السيطرة عليه.

كانت قد تلقت مديرية أمن أسيوط إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد ورود بلاغ من أهالى منطقة أولاد علام باندلاع حريق هائل التهم محتويات منزلى عبد الرحمن محمد عطيفى، وبدران محمد عطيفى.

وعلى الفور تم إخلاء المنازل من السكان واستدعاء الحماية المدنية، وتمت السيطرة على الحريق، وجار معرفة الأسباب وراء اندلاعه.

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