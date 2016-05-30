6 فوائد صحية تجعل النعناع مشروبك المفضل

1.مشروب النعناع يساهم فى تعزيز صحة الجهاز التنفسى والحد من الالتهابات التى تصيبه نظرا لاحتوائه على حمض الروزمارينيك، كما أنه يحد من انسداد الأنف، وللتمتع بأقصى فوائد ينصح بتناول 3 أكواب منه يوميا.
>2.من أفضل المشروبات التى تساهم فى مكافحة نزلات البرد والأنفلونزا، وينصح بتناول كوب من النعناع كل نصف ساعة منذ بدء الشعور بأعراض البرد.
>3. يحتوى على مركب "borneol" الذى يساهم فى التخلص من حصوات الكلى وذلك حسبما نشر فى مجلة "The Green Pharmacy".
>4.يساهم النعناع فى تحسين الجهاز الهضمى، والتخلص من الغثيان ومنع حدوث القىء.
>5.يتمتع بفاعلية كبيرة فى مكافحة الفيروس الخطيرة وبالأخص الهربس، الذى يصيب بقرح الفم ويصيب الأعضاء التناسلية، وأوصى التقرير بتناول كوبين من النعناع يوميا للتمتع بأقصى فوائد طبية.
>6.شم رائحة النعناع يساهم فى الحد من القلق والشعور بالإعياء الذى يصيب البعض أثناء قيادة السيارة.
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