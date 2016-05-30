مكافحة المخدرات بسوهاج تضبط سائقا أثناء ترويجه كيلو ونصف أفيون بطهطا

أسفرت جهود الإدارة العامة لمكافحة جرائم المخدرات، منذ قليل، برئاسة الرائد أحمد حفنى المشنب، مفتش منطقة سوهاج، وبإشراف اللواء أحمد الخولى مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالقاهرة، واللواء أحمد أبو الفتوح، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج ـ عن إحباط عملية ترويج كمية كبيرة من مخدر الأفيون قام بجلبها سائق يقيم بناحية قرية أم دومة دائرة مركز طما من محافظات الوجه البحرى لترويجها بمحافظات الصعيد، حيث تم ضبطه وبحوزته " كيلو ونصف من مخدر الأفيون الخام " مبلغ 540 جنيهاً هاتف محمول أثناء ترويجها بدائرة مركز طهطا .

ترجع الواقعة عقب ورود معلومات أكدت صحتها التحريات للواء محب حمزة مساعد المنطقة الجنوبية للإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقيام سائق يقيم بناحية قرية أم دومة دائرة مركز طما شمال محافظة سوهاج بالتردد على قرى مركز طهطا تمهيدا المواد المخدرة مستخدما في ذلك سيارة ربع نقل.

على الفور تم تتبع خط سير المتحرى عنه ووضع خطة بحث أشرف عليها العميد ماجد مؤمن ،رئيس مباحث المديرية ، العميد منتصر عدلى، رئيس منطقة وسط الصعيد لمكافحة المخدرات وكان من أهم بنود الخطة ترك المتهم حتى يطمئن ويستقر وبحوزته شحن المواد المخدرة.

وعلى الفور وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تمكن الرائد احمد حفنى المشنب مفتش منطقة سوهاج، والرائدان إبراهيم أمان، وشهاب جابر ضباط الإدارة من ضبط محمود. خ. م مواليد 1976 سائق ويقيم بناحية قرية أم دومة دائرة مركز شرطة طما شمال محافظة سوهاج أثناء قيادته سيارة ربع نقل بمدخل قرية بنى عمار دائرة مركز طهطا وبحوزته كيلو ونصف من مخدر الأفيون مقسمه داخل 27 كيس ومبلغ مالى قدره 540 جنيها وهاتف محمول .

بمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والهاتف المحمول للإتصال بعملائه والمبلغ المالي من حصيلة البيع، تـــــم التحفــــظ علــــي المضبوطــــات، كلفت إدارة البحث الجنائي بتطوير مناقشة المتهم للوقوف على أبعاد نشاطه الإجرامي، جارى تحرير محضرا بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق برئاسة المستشار ضياء خيرى رئيس نيابة طهطا.



>