دفاع نقابة الصحفيين: عدم دفع الكفالة يؤدى لاستمرار حبس النقيب وأعضاء المجلس

قال أسامة داوود، دفاع نقيب الصحفيين، إن يحيى قلاش طالب أن يتم إحالته إلى قاضى معارضات، للتحقيق فى التهم التى وجهت إليه.

وأوضح دفاع النقابة، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن النقيب وأعضاء النقابة "جمال عبد الرحيم سكرتير عام النقابة، وخالد البلشى عضو مجلس النقابة"، امتنعوا عن دفع الكفالة المالية، موضحا أن الخطوة القادمة تشير إلى استمرار حبسهم 4 أيام لامتناعهم عن دفع الكفالة.

نقيب الصحفيين: لم ندفع الكفالة لأننا طلبنا من النيابة انتداب قاضى تحقيق

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