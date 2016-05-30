قلب من حجر.. أم تقدم رضيعها وجبة للكلاب فى أرض زراعية بالشرقية

عثر أحد المزارعين، بقرية العصلوجى التابعة لمحافظة الشرقية، على جثة طفل رضيع حديث الولادة، ملقاة فى الحقل، وتبين أن الطفل توفى نتيجة نهش الكلاب له.

تم التحفظ على جثة الطفل بمشرحة مستشفى الزقازيق العام، تحت تصرف نيابة مركز الزقازيق برئاسة أحمد يسن مدير نيابة المركز، وبإشراف المستشار أحمد الفقى المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.

تلقى اللواء حسن سيف، مدير أمن الشرقية، إخطاراً من اللواء هشام خطاب، مدير البحث الجنائى، يفيد بلاغاً من النقيب إسلام الدالى معاون مباحث مركز شرطة الزقازيق، من مزارع بقرية العصلوجى دائرة مركز الزقازيق، أثناء عمله بأرضه الزراعية، بعثوره على جثة طفل حديث الولادة، بعد نهش الكلاب لها، وعدم تواجد رجله اليمنى، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5689 لسنة 2016 إدارى مركز شرطة الزقازيق.

وبتوقيع الكشف الطبى على الجثة، بمعرفة مفتش الصحة، تبين أن الوفاة ناتجة عن صدمة عصبية نتيجة نهش الكلاب للطفل، وأن الطفل كان حياً، أثناء نهش الكلاب له، وقررت نيابة مركز الزقازيق التحفظ على جثة الطفل لعرضها على الطب الشرعى لتشريحها لبيان سبب الوفاة، وطلبت النيابة تحريات مباحث المركز حول الواقعة ومعرفة أم الطفل الذى عرضت حياته للخطر بتركه حيا بعد أيام من ولادته بالأرض الزراعية.

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